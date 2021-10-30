Tırın önüne aniden çıkan otomobil kazaya sebep oldu

Kocaeli D100 Karayolunda önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yapan tır, bariyerlere çarparak durabildi. Tır şoförü yaralanırken, trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolunda İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 41 AHF 202 plakalı DAF marka tır şoförü, bir otomobilin önüne çıkması üzerine çarpmamak için ani fren yaptı. Şoförün ani fren yapması nedeniyle kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak durabildi. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Yardım Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansa alarak hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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