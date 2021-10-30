Duman grubu üyelerine Kocaelispor forması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Fuar Güneş Sahnesinde konser veren Duman grubuna İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından Kocaelispor forması hediye edildi.

İzmit Belediyesi, çeşitli etkinliklerle Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü tüm Kocaelililerle birlikte doyasıya kutladı. Kutlamalar için sahne alan ünlü rock müzik grubu Duman da şarkılarını konsere gelen Kocaelililer ile birlikte söyledi. Vatandaşların yoğun bir ilgi gösterdiği konserin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Duman grubunun üyeleri Kaan Tangöze, Ari Barokas ve Batuhan Mutlugil'e teşekkür ederek Kocaelispor forması hediye etti.

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