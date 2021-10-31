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Kocaeli'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

İHA

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Darıca ilçesi Aşıroğlu Caddesi ile Mithat Paşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşıroğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emrah K. idaresindeki 41 BR 312 plakalı belediye otobüsü ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JF 6432 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otobüs şoförü Emrah K., otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Fatma G. (42) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Fatma G.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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