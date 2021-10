Pazar esnafı vatandaşları market yerine semt pazarlarından alışverişe çağırdı

Pazardaki ürünlerin zincir marketlere göre daha ucuz olduğunu söyleyen esnaf, vatandaşları semt pazarlarından alışveriş yapmaya çağırdı.

Kocaeli'de havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar kışlık meyve ve sebze alışverişlerini yapabilmek için semt pazarlarına akın etti. Tezgahlardaki fiyatlar ise alışveriş yapacak olan vatandaşları ikiye böldü. Bazı vatandaşlar fiyatlardan oldukça memnun kalırken, bazıları ise ürünlerin pahalı olduğunu söyledi. Zincir marketlerde meyve ve sebze fiyatlarının çok daha pahalı olduğunu söyleyen pazar esnafı da, insanların buna rağmen marketlerden alışveriş yapmasına dert yandı.



"Pazardaki fiyatlar sakız parası"

Pazar tezgahlarındaki fiyatların marketlere göre daha uygun olduğunu belirten pazarcı esnafı Ali Bal, "Fiyatlar, ürün bollaştıkça düşüyor. Pazardaki fiyatlar sakız parası. Ama vatandaşlar pazar fiyatlarını pahalı buluyor. Örneğin limon toptan aldığınız zaman 3 lira, pazarda 4 liradan satılıyor. Marketlerde ise 8 lira " dedi.



"5 liraya sattığım üzümü markette 12 liraya aldım"

Kış mevsimi yaklaştıkça fiyatların yükselmeye başladığını söyleyen pazarcı esnafı Erdal Gün ise "Şu anda fiyatlar çok yüksek değil, marketlere göre daha iyi. Geçtiğimiz günlerde evime misafir geldi. Markete gidip misafirime ikram etmek için üzüm aldım. 5 liraya sattığım ürünü markette 11 liraya aldım. Pazarlar ile marketler arasında bazı ürünlerde yarı yarıya fark var. Mesela bazen pazar kurulacağı zaman marketler ‘halk günü’ yapıyor. Bazı ürünleri ucuza satıyorlar. Onun dışında sebze ve meyve fiyatları marketlere yüksek. Salatalık pazarda 3.504 lira arası. Domates 56 lira arası. Ama markette 910 lira. Pazar fiyatları ile market arasında ciddi fark var" diye konuştu.



"Eski dönemlere baktığımda her zaman şükrediyorum"

Pazar alışverişini yapan Latife Ulukaya da, fiyatlardan memnun olduğunu kaydederek, "Pazarda her bütçeye uygun ürün var, alım gücü de var. Ben insanların, 'açız' diye bağırdıklarıma inanmıyorum. Çünkü insanların ellerinde son model telefonları var, birbirleri ile ‘Benim arabam onunkinden daha üstün olsun’ diye yarışıyorlarsa ben buna inanmam. Biz kötü dönemlerde yaşadık. Elbette ki bazı sıkıntılar olacak ama bunlar da geçecek inşallah. Ben eski dönemlere baktığımda her zaman şükrediyorum. Allah’a şükür pazara geliyoruz, alıyoruz, gidiyoruz, idare ediyoruz. Ben 1 kilo yağ için kuyruğa girdiğimizi, alamayıp geri döndüğümüzü biliyorum. Evet, fahiş fiyatlar da var. İnşallah bunlar kontrol altına alınacak" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.