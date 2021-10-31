TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 6 - Ceyhan Spor: 0

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TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor, ligin 10. haftasında konuk ettiği Ceyhan Spor’u 60 mağlup etti.





Stat: Belediye Derincespor

Hakemler: Engin Atmaca xx, Sezgin Altun xx, Suat Fidan xx

Belediye Derincespor: Taha Ayan xxx, Bertuğ Başdemir xxx (Sercan Uslu dk. 72 xx), Efe Karaoğlu xxx, Mehmet Tosun xxx (Kadir Torbacı dk. 72 xx), Melih İnan xxx, İlker Cihan xxx, Ramazan Özkabak xxx (Uğurcan İkikardeş dk. 58 xx), Tayfun Kırca xxx, Berkay Çakır xxx, Muammed Enes Yılmaz xxx (Mert Somay dk. 58 xxx), Mesut Can Tunalı xxx (Ahmet Hakan Demirli dk. 78 xx)

Teknik Direktör: Murat Parlak



Ceyhan Spor: Nusret Can Körümdük x, Abdulkadir Çelik x (Kudret Oben Saraçoğlu dk. 63 x), Mustafa Köroğlu xx, Fatih Yılmaz x (Selçuk Öztürk dk. 46 x), Zekeriya Çakırca x (Kemal Temel dk. 14 x) , Mert Canpolat xx, Muhammed Şahin x (İbrahim Aksu dk. 72 x), Abdurrahman Emek x, Emre Alan xx, Okan Saraçoğlu x (Berkay Tekin dk. 63 x), Yunus Nas x

Teknik Sorumlu: Ali İbrahim Yücel

Sarı Kart: Zekeriya Çakırca (Ceyhan Spor)

Goller: Muhammed Enes Yılmaz (dk.4, 25, 45, 54), Bertuğ Başdemir (dk. 51), Mert Somay (dk. 72) (Belediye Derincespor)

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