Başkan Büyükakın, başarılı sporcularla bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2021’de olimpiyat, Dünya ve Avrupa’da derece elde eden 40 sporcuyla bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor ve Öncüspor’un ulusal ve uluslararası alanda başarılı olan sporcularıyla bir araya gelen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Olimpiyat ve dünya derecesi yapan sporcu sayımızı artırmak en önemli hedefimizdir. Önümüzdeki olimpiyatta derece yapma ihtimali bulunan sporcularımızı şimdiden hazırlamak gibi çok net bir çaba içerisine girmeliyiz. Sizlerin içerisinde, olası şampiyonalarda derece yapacak kardeşlerimiz var. Bir çalışma programını hazırlamanız belki sadece bunu yapmanız bile olimpiyatlardaki derecemizin artmasına neden olacaktır. Kocaeli, sporun başkenti olacak bir kenttir. İki milyonluk bir şehrin içerisinden spor anlamında çok başarılı sporcular çıkar. Sizlerin başarılı olacağınıza inanıyorum. Bütün imkanlarımız sizlerindir. Daha sistematik bir şekilde bunu yapacağız. Sizler ilklersiniz. Sizden sonrakiler de daha başarılı olacaktır. Yeter ki disiplinli çalışmadan uzaklaşmayalım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sonuna kadar sizin yanınızdadır" dedi.

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