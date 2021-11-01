Başkan Hürriyet, Şirinsulhiye Spor Kulübü'ne konuk oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Şirinsulhiye Spor Kulübü'nün düzenlediği kahvaltı programında yöneticiler ve sporcularla bir araya geldi.

Hürriyet, Kartepe'de faaliyetlerini sürdüren Şirinsulhiye Mahallesi'nin kulübü Şirinsulhiye Spor’un düzenlediği kahvaltı programına konuk oldu. Burada Başkan Hürriyet’i kulüp başkanı Hasan Cebeci ve yöneticiler karşıladı. Hürriyet, "Öncelikle beni burada ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Bende burada olmaktan çok mutluyum. Her ne kadar İzmit Belediyesinin sınırları dışarısında olsa da spora, sporcuya ve kulüplere hem belediye hem de şahsım olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız. Bende bir kadın olarak yönetiminizin büyük çoğunluğunu kadınlardan oluşturmanızın, çok önemli ve akıllıca bir iş olduğu kanaatindeyim. Çok kıymetli bir şey yapmışsınız. Bu durum, kulübe ayrı değer katacaktır" dedi.

Başkan Hürriyet, gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonun ardından Şirinsulhiye Spor Kulübü ile Gölcük Karadenizspor Kulübü’nün minik takımları arasında oynanan müsabakayı da yakından takip etti.

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