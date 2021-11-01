Başiskele müzik okulları yeni döneme hazırlanıyor

Başiskele Belediyesi Ücretsiz Müzik Okulları’nda yeni eğitim dönemi için yetenek taramaları başladı.

Başiskele Belediyesi tarafından birbirinden farklı müzik branşlarında 7 yaşından 30 yaş üstüne kadar tüm genç ve çocuklara hitap edecek ücretsiz müzik eğitimleri yeniden başlıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilk kez yaz aylarında gerçekleştirilen ücretsiz müzik okulları, kış aylarında da devam edecek. Kentteki çocuk ve gençleri sanatsal ve kültürel aktivitelere yönlendirmek, müzik becerilerini gün yüzüne çıkarmak için açılan müzik okullarında geleceğin müzisyen adayları mülakata alındı. Altınkent Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen mülakatlarda adaylar müzik yeteneklerini geliştirebilmek için uzman müzik eğitmenlerinin karşısında hünerlerini sergiledi. Yetenek taramasından geçen geleceğin müzisyen adayları, yeteneklerine göre farklı branşlara yönlendirilerek kayıtları alındı.

Müzik eğitimlerinde şan eğitimi, gitar, bağlama, piyano, çocuk korosu, gençlik korosu, çok sesli koro, orkestra gibi çeşitli müzik dallarında eğitimler verilecek.

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