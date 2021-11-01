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'Nitro' ile aramada kaçak 391 cep telefonu ve uyuşturucu ele geçirildi

DHA

'Nitro' ile aramada kaçak 391 cep telefonu ve uyuşturucu ele geçirildi


İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de, polisin operasyonu ile piyasada tanesi 22 bin liraya kadar satılan telefonların da olduğu 391 gümrük kaçağı cep telefonu, 68 bin 320 adet sentetik hap ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde takibe aldığı bir kamyoneti durdurdu. Araçta narkotik köpeği `Nitro´ ile arama yapıldı. Aracın kasasında bulunan kutularda 68 bin 320 adet sentetik hap, 110 adet Iphone 13 pro model cep telefonu ve 281 adet Xiaomi marka cep telefonu ele geçirildi. Araçta bulunan L.B. ve N.B. gözaltına alındı. L.B. ve N.B.´nin, `Uyuşturucu madde ticareti´ ve `Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu´ suçları kapsamında adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK
2021-11-01 12:21:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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