Piyasa değeri 2 milyon TL’yi aşkın gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi TEM'de narkotik köpeği Nitro ile arama yapıldı

Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde narkotik köpeği Nitro ile yapılan aramada, durdurulan bir araçta 68 bin 320 adet sentetik ecza hapı ve piyasa değeri 2 milyon TL’yi bulan toplamda 391 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde narkotik köpeği Nitro ile çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli buldukları kapalı kasa bir kamyoneti durdurdu. Araçta Nitro ile yapılan aramada, 68 bin 320 adet sentetik ecza hapı, farklı markalı toplamda 391 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Telefonların toplam piyasa değerinin 2 milyon TL'yi aşkın olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin araçta bulunan L.B. ve N.B. isimli 2 şahıs gözaltına alındı.

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