6 gündür kayıptı, dere yatağında ölü bulundu

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- İSTANBUL´un Tuzla ilçesindeki evinden 6 gün önce ayrılan Alzheimer hastası Halil Özer (64), Kocaeli´nin Gebze ilçesinde dere yatağında ölü bulundu.
Tuzla'nın Mimar Sinan Mahallesi´nde yaşayan Halil Özer, 27 Ekim günü evinden ayrıldı. Alzheimer ve Parkinson hastası Halil Özer´in evine dönmemesi üzerine yakınları, durumu polise bildirdi. Ailesi, Halil Özer´i her yerde aramaya başladı. Bu sabah saatlerinde Gebze Güzeltepe Kuşdere mevkiinde dere yatağında yerde yatan bir kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kişinin öldüğünü belirledi. Ölen kişinin 6 gün önce kaybolan Halil Özer olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halil Özer´in cenazesi morga kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir darp izi olmayan Halil Özer´in hastalığa bağlı olarak yaşamını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Mesut IŞIK
2021-11-02 13:03:15
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