Kocaeli'de eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

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Kocaeli ile birlikte toplam 2 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasına ilişkin yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik Kocaeli ile birlikte toplamda 2 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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