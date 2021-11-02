DEAŞ'a finansman sağladığı ileri sürülen 7 şüpheli yakalandı

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Kocaeli'de DEAŞ terör örgütüne finansman sağladıkları iddia edilen 7 şüpheli eş zamanlı operasyon neticesinde gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan incelemelerde 7 şüphelinin DEAŞ terör örgütüne finansman sağladıkları yönünde bilgiler elde edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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