Kocaeli´de DEAŞ ve FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, terör örgütleri DEAŞ ve FETÖ´ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri ve finansman sağladıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ/PDY´nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda ise 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Mesut ÇATAK

2021-11-02 15:06:38



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