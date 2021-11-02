Kocaeli, en çok vaka artışı olan 10 ilden biri oldu



Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca´nın açıkladığı illere görev haftalık vaka haritasında Kocaeli en fazla vaka artışı olan 10 ilden biri oldu. Kentte 100 bin kişide 428,44 olan vaka sayısı, 456,88´e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´nın sosyal medya hesabı üzerinden açıkladığı verilere göre, Kocaeli yurt genelinde en fazla koronavirüs vaka artışı görülen 10 ilden biri oldu. 1622 Ekim tarihleri arasında geçen hafta 100 binde 428,44 olan vaka sayısı, 28,44 artarak 456,88´e çıktı.

Kentte yaşayan 18 yaş üzerindeki nüfusun yüzde 75,6´sının en az 2 doz aşı yaptırmasına rağmen, vaka sayıları artmaya devam ediyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan risk haritasında da başta kent merkezi olmak üzere birçok mahallenin kırmızı renge döndüğü görüldü.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2021-11-02 17:47:38



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