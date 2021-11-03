Yeşilova’da gerilim hatları yer altına alınıyor

Birçok ilde sağanak var! Sel, yıldırım ve hortum tehlikesi

İzmit Belediyesi, asfalt ve çift taraflı kaldırım çalışmalarının yapılacağı Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesinde gerilim hatlarını yer altına alıyor.

İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi enerji nakil hatlarının yer altına alınması hususu ile ilgili protokol yetkisini meclisten oy birliği ile almış ve caddede yerüstü orta gerilim ve alçak gerilim hatlarının yer altına alınması için ihaleye çıkmıştı. İhaleyi alan firma bölgede çalışmalara başladı. Mahalle sakinleri ve esnafın talebi üzerine gerilim hatları yer altına alınarak hem tehlike hem de görüntü kirliliği ortadan kalkacak.

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde 4 bin 500 metre orta gerilim kablosu ve 3 bin 500 metre alçak gerilim kablosu yer altına alınıyor. Ayrıca ileride fiber optik hat çekilme durumu da düşünülerek 3 bin 800 metre optik kablo koruma borusu döşenecek. Çalışmaların ardından vatandaşların yoğun olarak kullandığı Turan Güneş Caddesi’nde yaklaşık 2 kilometrelik yolda asfaltlama çalışması ve yaklaşık 4 kilometrelik uzunluğunda çift taraflı kaldırım yenileme çalışması yapılacak. Ayrıca kaldırım çalışması içinde 80 adet aydınlatma direğinin montajı yapılacak.

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