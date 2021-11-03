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Koray Şener'in adının yaşatılacağı dördüncü kütüphane açıldı

İHA

Koray Şener'in adının yaşatılacağı dördüncü kütüphane açıldı

2018 yılında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynadığı maçta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden taraftar Koray Şener'in anısına Kocaeli'nin Derince ilçesinde kütüphane açıldı.
Müsabaka esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'in adının yaşatılacağı dördüncü kütüphanenin açılışı yapıldı. "Kocaeli’nin 12 ilçesinde 12 kütüphane" projesi kapsamında Şener'in adına yaptırılan dördüncü kütüphane, Derince 15. Kolordu İlkokulu’nda açıldı. 15. Kolordu öğrencileri için hazırlanan ve sarı lacivert renklere boyanan kütüphane duvarına Koray Şener’in grafitisi de yapıldı.
1907 ÜNİFEB Kocaeli Üniversitesi tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışına Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, Koray Şener'in ailesi, 1907 ÜNİFEB üyeleri ve Koray Şener'in sevenleri katıldı. Kütüphanenin açılışına katılarak Koray Şener’i rahmetle anan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Okulumuza böyle kıymetli bir kütüphane kazandırdıkları için emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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