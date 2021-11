"Sıfır Atık" konusunda örnek olacak merkezin temeli atıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin temeli düzenlenen törende atıldı.

Sıfır atık çalışmalarıyla, "Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz" çevre ödülünü alan Gebze Belediyesi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin temelini attı. Kirazpınar Mahallesi’nde hizmete girecek olan ve dualarla temeli atılan Gebze Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, 6 bin 600 metrekare alan üzerinde yükselecek. Çevreye duyarlı vatandaşların katkıları ve katılımlarıyla kaynağında ayrıştırılan ambalaj, ilaç, yağ ve benzeri atık bölümlerinin yer alacağı Gebze Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde kompost gübre üretim alanı, eğitim alanları, simülasyon odaları ve sosyal donatı alanları yer alacak.



"Endüstriye geri dönüşüm konusunda her türlü gayreti göstereceğiz"

Temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze’de 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin temelini attık, kurbanı kesildi. İnşallah kısa sürede de tamamlayarak hizmete açacağız. Bununla ne yapmış olacağız? Biz Gebze Belediyesi olarak sıfır atık konusunda iddialı olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Bunu gereği olarak da tüm alt yapı çalışmalarını, ayrıştırma merkezlerini, kırma merkezlerini, öğütme tesislerini, kompost gübre üretim merkezlerini hayata geçirdik. Şimdi de 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizi hayata geçireceğiz. Böylece de almış olduğumuz sıfır atık belgesini gümüş atık belgesi haline getirip, yeni belgemizi alacağız. Böylelikle ülkede ilk gümüş atığın sıfır atık belgesi olma özelliğimizi kazanmış olacağız. İddialıyız, iddiamızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu konuda da hem ilçe sağlığına hem toplum sağlığına hem de ülke ekonomisinde endüstriyel geri dönüşüm konusunda her türlü gayreti, çabayı göstereceğiz” dedi.

