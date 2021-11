Başkan Bıyık, "Eğitimin her zaman yanındayız"

Darıca Aslan Çimento İlkokulu okul aile birliği yönetimiyle bir araya gelen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Sağlıklı ve kaliteli bir eğitimin verilebilmesi için öğrencilerimizin ve eğitimin her zaman yanındayız" dedi.

Yönetimin talep ve önerilerini dinleyen Bıyık, "Ben de bir babayım. Benim de çocuklarım eğitim görüyor. Eğitime destek olmak bizim için en önemli görevlerden biri. Darıca Belediyesi olarak eğitimi her zaman ön planda tutuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha kaliteli ve iyi bir eğitim almaları için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Her hafta pazartesi günü bir okula giderek bayrak törenine katılıyoruz ve ardından okul müdürü ve öğretmenlerimizle bir araya gelerek toplantılar yapıyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.