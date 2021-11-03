Lise öğrencileri Ankara'yı gezdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Başiskele Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Ankara'nın tarihi mekanlarını gezdi.

Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi, öğrencilerin sosyal faaliyetine destek olmak amacıyla Ankara'ya gezi düzenlendi. 9. ve 10. sınıfların yer aldığı gezi programına, 94 öğrenci katıldı. Müdür yardımcısı Mahmut Kılıç, coğrafya öğretmeni Hilmi Bayram, matematik öğretmeni Yücel Alay, İngilizce öğretmeni Ayla Kuşcu ve felsefe öğretmeni Zeynep Özoğlu rehberliğinde 1 Ekim Pazartesi günü yola çıkan öğrenciler, Ankara'yı gezdi. Ankara Üniversitesini ziyaret eden heyet, Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile sohbet etti. Öğrenciler Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Ankara'nın tarihi mekanlarını gezen öğrenciler ve öğretmenler, keyifli anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.