TEM’de 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanarak hastanelik oldu.



Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM üzerinde seyir halinde olan Sedat D. idaresindeki 19 AP 106 Ford marka otomobil, Ebubekir F. yönetimindeki 34 VP 6669 Renault marka minibüs ve Muharrem Y. yönetimindeki 34 BAH 744 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Sedat D., otomobilde yolcu olarak bulunan Esma A. ve minibüs sürücüsü Ebubekir F. araçlarında sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araçları içinde sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.