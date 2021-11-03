Sahte reçeteyle aldıkları uyuşturucu etkili hapları satan 5 kişi yakalandı (2)

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli´nin Kartepe ilçesinde sahte reçete düzenleyerek aldıkları uyuşturucu etkisi yaratan hapları sattıkları suçlamasıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.T, S.Ç. ile K.T. tutuklanırken, S.A. ve E.Ç. ise adli kontrolle serbest kaldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-11-03 21:44:26



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