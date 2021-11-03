Yola dökülen gübre zincirleme kazaya neden oldu, 8 araç çarpıştı: 2 yaralı

Alişan KOYUNCUNabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, TIR'dan gübre dökülmesi sonucu kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza saat 21.00 sıralarında Kandıra yolu Yahya Kaptan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kandıra istikametine giden ve plakası tespit edilemeyen bir TIR´dan yola dökülen gübre nedeniyle kayganlaşan yolda 8 araç birbiriyle çarpıştı. Zincirleme kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza yapan araçlar içerisinde sıkışan 2 yaralıyı, çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan Kandıra yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol temizleme çalışmalarının ardından yol kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı. Gübrenin döküldüğü TIR´ın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI
2021-11-03 22:45:45
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