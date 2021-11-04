Kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, paniğe neden oldu



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te kız öğrenci yurdunun mutfağında çıkıp, çatıya sıçrayan yangın, paniğe neden oldu. Öğrenciler tahliye edilirken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki 5 katlı bir kız öğrenci yurdunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Binanın en üst katındaki yemekhane kısmının mutfağında başlayan yangın, kısa sürede binanın çatısına sıçradı. Yangını fark eden yurt yetkilileri, öğrencileri binadan tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Yurt binasında zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-11-04 10:32:58



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