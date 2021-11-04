Ormanlık alanda başından vurulmuş olarak bulundu

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Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde Samet Tolay (28), ormanlık alanda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Hastanede tedaviye alınan Tolay´ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kartepe Derbent Mahallesi´nde saat 10.00 sıralarında tarlasına gitmek için yola çıkan bir kişi, ormanlık alanda kanlar içerisinde yerde yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil'e bildirdi. İsminin Samet Tolay olduğu öğrenilen yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU

2021-11-04 11:59:19



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