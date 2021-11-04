Amcasının oğlunu öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amcasının oğlunu öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

DHA

Amcasının oğlunu öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası


Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde 'arazi' tartışmasında kuzeni Üzeyir Türkyılmaz'ı (56) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan İsmail Türkyılmaz (55), 'Haksız tahrik altında kasten öldürmek' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen 25 Nisan'da Kandıra'nın Bollu Mahallesi´nde meydana geldi. Arazi meselesi nedeniyle husumetli olan amca oğulları İsmail Türkyılmaz ile Üzeyir Türkyılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Türkyılmaz, yanındaki tabancayla Üzeyir Türkyılmaz'a ateş etti. Yaralanan Üzeyir Türkyılmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İsmail Türkyılmaz ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İsmail Türkyılmaz hakkında açılan davanın karar duruşması Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Tutuklu sanık İsmail Türkyılmaz, duruşmaya kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Son savunmaların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İsmail Türkyılmaz'ı 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. 
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-11-04 13:36:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde öldüren sanığa 18 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde öldüren ...
Darıca'da Anne Okulu projesi başladı
YEREL HABERLER Darıca'da Anne Okulu projesi başladı
Zihinsel engelli bireyi öldüren 2 sanığa ayrı ayrı 10 yıl hapis
YEREL HABERLER Zihinsel engelli bireyi öldüren 2 sanığa ayrı ayrı 10 ...
Türkiye'nin her köşesinde bulunur ama İzmit'te lezzeti ikiye katlanır Asırların bile değiştirmediği lezzet: "İzmit simidi" Pekmezi de farklı, susamı da
YEREL HABERLER Türkiye'nin her köşesinde bulunur ama İzmit'te ...
Başiskele Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısı ...
Topçular'a yeni merdiven yapılıyor
YEREL HABERLER Topçular'a yeni merdiven yapılıyor
Kuzenini öldüren sanığa 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Kuzenini öldüren sanığa 15 yıl hapis
Eski eşini çocuklarının gözü önünde öldüren sanığa haksız tahrik indirimi istendi Annesi babası tarafından öldürülen 11 yaşındaki çocuk: Annem babama, "sen adam değilsin, sen tavuk dahi kesemezsin" gibi sözler söyledi"
YEREL HABERLER Eski eşini çocuklarının gözü önünde öldüren sanığa ...
Ormanlık alanda başından vurulmuş olarak bulundu
YEREL HABERLER Ormanlık alanda başından vurulmuş olarak bulundu
Ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulundu Başından vurulması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Ormanlık alanda başından vurulmuş halde ...
Kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, paniğe neden oldu
Gebze'deki yeni parkın temeli atıldı
YEREL HABERLER Gebze'deki yeni parkın temeli atıldı
Başkan Söğüt: "2.5 yılda 1 milyar TL’lik yatırım yapıldı"
YEREL HABERLER Başkan Söğüt: "2.5 yılda 1 milyar TL’lik yatırım ...
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Kız öğrenci yurdunda yangın paniği Öğrenci yurdunun yemekhanesinde yangın çıktı
YEREL HABERLER Kız öğrenci yurdunda yangın paniği Öğrenci yurdunun ...
Yere düşen mum odayı yaktı, 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Yere düşen mum odayı yaktı, 1 kişi dumandan etkilendi
Sahte reçete düzenleyen 5 şahıstan 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte reçete düzenleyen 5 şahıstan 3'ü tutuklandı
Yola dökülen gübre yüzünden 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yola dökülen gübre yüzünden 8 araç birbirine girdi: 2 ...
Yola dökülen gübre zincirleme kazaya neden oldu, 8 araç çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yola dökülen gübre zincirleme kazaya neden oldu, 8 ...
Sahte reçeteyle aldıkları uyuşturucu etkili hapları satan 5 kişi yakalandı (2)
YEREL HABERLER Sahte reçeteyle aldıkları uyuşturucu etkili hapları ...
TEM’de 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı
Gider borusunda sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Gider borusunda sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Kocaeli’de yürek ısıtan görüntü İtfaiye ekipleri tarafında sıkıştığı çatı oluğundan çıkarılan yavru kedi anne sütüne koştu
YEREL HABERLER Kocaeli’de yürek ısıtan görüntü İtfaiye ekipleri ...
İzmit Belediyesi, Lazarov ile maziyi konuşacak
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi, Lazarov ile maziyi konuşacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.