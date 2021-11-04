Parkta dövdükleri kişinin ölümüne yol açan sanıklara 10´ar yıl hapis

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT´te içki içtikleri parkta Faruk Aydaş´ı (49) döverek ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan Efecan Özkar ve Sezgin Döndür, olay tarihinde 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle indirim uygulanarak 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık ise beraat etti.
Olay, 3 Ağustos 2018'de Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta içki içen 3 kişi, zihinsel engelli Faruk Aydaş'ı feci şekilde dövdü. Şüpheliler kaçarken, yaralanan Faruk Aydaş ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Faruk Aydaş, 22 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından yakalanan 3 şüpheliden Efecan Özkar ve Sezgin Döndür tutuklandı, Gürkan Vurgun ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
KARAR VERİLDİ
Şüpheliler hakkında Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar Efecan Özkar ve Sezgin Döndür ile tutuksuz sanık Gürkan Vurgun, hayatını kaybeden Aydaş´ın yakınları ve tarafı avukatları hazır bulundu. Önceki ifadelerinde Faruk Aydaş´ı parkta cinsel organını gösterdiği için dövdüklerini öne süren sanıklar, ifadelerini tekrar etti.
Sanık ve avukatların savunmalarının alınmasının ardından karar açıklandı. Mahkeme, tutuksuz sanık Gürkan Vurgun´un parktaki kavga olayına katıldığı delillerle ispatlanamadığı için beraatine, Faruk Aydaş´ı döverek ölümüne sebep olan sanıklar Efecan Özkar ve Sezgin Döndür´ün ise olay tarihinde 18 yaşından küçük olmaları sebebiyle `kasten öldürme´ suçundan aldıkları cezalardan indirim yapılarak 10´ar yıl hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-11-04 15:11:42
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