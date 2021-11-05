Gebze’de halk buluşmaları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk buluşmalarına devam ediyor.

Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi fuaye alanında, vatandaşlarla tek tek görüşen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kendisine iletilen istek, talep ve şikayetlerin giderilmesi noktasında çözüm için ilgili birim amirlerine gerekli talimatları verdi. Halk buluşmaları, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.