DEAŞ´a finansman sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi

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Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ´a finansman sağladıkları şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansman sağladıkları belirlenen 7 şüpheli, 2 Kasım günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli mahkemeye çıkarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2021-11-05 12:07:39



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