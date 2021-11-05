Ayağına demir çubuk saplanan yavru kediyi itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KARTEPE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde sağ arka ayağına demir çubuk saplanan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Özgür Sokak´ta bir duvarın kenarında bulunan demir örgülerin üzerinde mahsur kediyi gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin sağ arka ayağına demir çubuk saplandığını gördü. Demirler kesilerek, yavru kedi kurtarıldı, tedavisi için Kartepe Belediyesi veteriner ekiplerine teslim edildi.FOTOGRAFLI DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ

2021-11-05 12:21:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.