Tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te Güven K. (47) tartıştığı kardeşi Gökhan K.´yi (37) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Alikayha Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi´nde meydana geldi. Güven K. ile kardeşi Gökhan K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Güven K. yanındaki tabancayla kardeşi Gökhan´a ateş etti. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Gökhan K.´nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Gökhan K.´nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayın ardından kaçan Güven K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-11-05 12:43:30



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