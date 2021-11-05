Tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmit'te tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldüren Güven Kayacan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Güven Kayacan'ın ilk ifadesinde kardeşinin gece geç saatte alkollü olarak evine geldiğini, tartışma sırasında cinnet geçirerek evindeki tabancayla kardeşine ateş ettiğini söylediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2021-11-05 17:08:51



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