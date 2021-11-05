Anahtarını ararken alev alan otomobili yandı



Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde ailesiyle piknik yapan Salih Gün, evine döndüğünde anahtarını kaybettiğini fark etti. Gün, piknik yaptığı yere tekrar gidip anahtarını ararken, alev alan otomobili yangında kullanılmaz hale geldi.

İlimtepe Mahallesi'nde dün ailesiyle birlikte bir yeşil alana pikniğe giden Salih Gün, evlerine döndüklerinde apartman giriş kapısını açan akıllı anahtarını kaybettiğini fark etti. Piknik yaptığı yerde anahtarını düşürdüğünü düşünen Gün, alana geri döndü. Salih Gün, anahtarını ararken bu sırada kendisine ait 41 AHL 298 plakalı otomobilin kaputundan dumanlar yükseldiğini fark etti. Salih Gün itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Salih Gün, evlilik yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığını, yaşadığı olay nedeniyle hayatının alt üst olduğunu söyledi. Kaskosu bulunduğu öğrenilen otomobille ilgili jandarma ekipleri tutanak tutup soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-11-05 18:02:59



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