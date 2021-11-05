KBSL: İzmit Belediyespor: 67 - Bursa BŞB: 77

– Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4. hafta karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayan İzmit Belediyespor 6777 mağlup oldu.
Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Polat Parlak xx, Ahmet Taner İbin xx, Sibel Koç
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 14, Gülse Uğur x 2, Nuran Tutsak x, Melisa Korkmaz xx 4, Sıla Dikmenoğulları x, Marina Solopova xx 8, Nirra Fields xx 18, Viktoria Vladimirovna Mircheva x 5, Kristina Jasmine Higgins xx 14
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Claudia Monica Cuic xxx 20, Gizem Mürüvet Uca xxx 8, İlemnur Akengin x, Merve Arı xx 10, Duygu Özen xx 6, Gonca Karataş x, Saranda Daci x 2, Ferda Yıldız x 2, Victoria Ayo Macaulay xxx 21, Kathleen Mae Doyle xx 8
Başantrenör: Aydın Uğuz
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.