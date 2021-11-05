Fren yerine gaza bastığı otomobiliyle merdivenlerden yuvarlandı

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, park etmek istediği otomobilinin freni yerine gaza basan Ayşe Yıldırım, merdivenlerden yuvarlanarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Donanma Mahallesi İznik Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobilini park etmek isteyen Ayşe Yıldırım, fren yerine yanlışlıkla gaza basınca aracıyla merdivenlerden yuvarlanmaya başladı. Yaklaşık 20 metre yuvarlanan otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne götürerek tedaviye aldı.

Kazayla ilgili tutanak tutuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-11-05 22:16:30



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