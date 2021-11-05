Ford, Gölcük’teki üretimine ara veriyor

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Yarı iletken tedarikinde sıkıntı yaşayan araç üreticisi üreticisi Ford, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yer alan fabrikasındaki üretimlere ara verecek.

Gölcük ilçesinde üretim yapan Ford, yarı iletken tedarikinde sıkıntı yaşadığı gerekçesiyle araç üretimini 617 Kasım tarihleri arasında durduracak. Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarındaki üretimin ise devam edeceği öğrenildi.

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