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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOÜ'de hasat ve dikim şenliği

İHA

KOÜ'de hasat ve dikim şenliği

Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında yürütülen "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi" kapsamında Arslanbey Yerleşkesi Ziraat Fakültesi'nde "Hasat ve Dikim Şenliği" etkinliği gerçekleştirildi.
Şenlik kapsamında onlarca Melisa fidesi toprakla buluşurken, tıbbi nane hasadı yapıldı. Şenliğe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çağlar, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Oktay Tomar, üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler ile il protokolünden çok sayıda kişi katıldı.

"Tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi daha iyi anlaşılacaktır"
Etkinlikte konuşan proje koordinatörü Doç. Dr. Oktay Tomar, küresel iklim değişikliğini ve hızla artan nüfus sebebiyle Dünya'nın doğal dengesinin gün geçtikçe bozulduğunu kaydetti. Tomar, "Dünya nüfusunun 2021 yılında 7.9 milyara dayandığını düşündüğümüzde; gıda güvencesi olmayan insanların sayısı da hızla artmaktadır. Bu tehlike bize acilen sulak tarımsal alanların korunmasını ve işlenmesini, ayrıca gıda ve tarım sistemlerinde de radikal değişikliklere gidilmesi gerektiğini göstermektedir. Türkiye coğrafi konumu, iklimi, sahip olduğu verimli tarımsal arazi bakımından ve doğal bitki flora çeşitliliği bakımından önemli bir ülkedir. Dünya genelinde satılan ilaçların yaklaşık yüzde 30’nun bitki materyallerin den elde edilen bileşikleri içerdiğini düşündüğümüzde; tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi daha iyi anlaşılacaktır" dedi.

"Belirlenen alanlarda Melisa dikimi yapılacak"
Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin 3 bölümle yeni kurulan bir fakülte olduğunu kaydeden Tomar, şu ifadeleri kullandı: "Göreve başladığım 1,5 yıllık sürede zaten daha öncede akademik olarak çalışma imkanı bulduğumuz tıbbi aromatik bitkiler alanında; burada da fakültemiz adına proje koordinatörü olarak çalışma imkanı bulmak beni gerçekten mutlu etmiştir. Rektörümüz Prof. Dr. Saadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tıbbi aromatik bitkilerle olan mevcut projesinden bahsedip, bizi bu yönde çalışmamız için cesaretlendirmesi sonucu, bugün burada bu noktaya gelmiş bulunmaktayız. Üniversitemiz ve büyükşehir belediyesi arasında tıbbi aromatik bitki ve tarım turizmi konularında ortak ARGE projelerinin yapılması amacıyla imzalanan protokol kapsamında bu çalışmalara başlanmıştır. Bugün geldiğimiz noktada ekimi yapılan tıbbi nanelerin ilk hasadı yapılacak olup; belirlenen alanlarda da Melisa dikimi gerçekleştirilecektir. Yaklaşık 665 dekar alana sahip olan üniversite yerleşkemizde; ilk etapta yaklaşık 200 dekarlık bir alana tıbbi nane, melisa, biberiye gibi belirlenen bitkilerin ekimi yapılacak olup; ilerleyen dönemlerde de mevcut tarımsal arazinin değişik projelerde değerlendirilmesi planlanmaktadır. Bu uygulama sahasında öğrencilerimizin bu projede aktif olarak çalışacak olmaları, araziyi ve tıbbi aromatik bitkileri tanımaları açısından önemli bir kazanç olacaktır"

"Hedefimiz; 4 yıllık lisans eğitimi"
Tomar, tıbbi aromatik alanında Türkiye'de 4 yıllık eğitim veren lisans programı olmadığına da değinerek, "Üzerinde çalıştığımız ve önem verdiğimiz en önemli amaçlarımızdan biri de; hedeflerimize ulaşabilmek için ziraat fakültemizde bu alanda 4 yıllık lisans eğitimi verecek Tıbbi Aromatik Bitki İşleme Mühendisliği bölümünün temellerini atmak veya ilk etap da TıbbiAromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulmasını sağlamak olacaktır. Bunun devamında da ilerleyen yıllarda yüksek lisans ve doktora programlarıyla bu uzmanlık alanında çalışacak araştırmacıların ve akademisyenlerin kazandırılmasını sağlamak temel hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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