Kazada otomobilin tekerleği fırladı: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada otomobilin tekerleği fırladı: 1 yaralı

İHA

Kazada otomobilin tekerleği fırladı: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisi ile otomobilin tekerleği fırladı.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Mehmet Alipaşa Mahallesi Kandıra Sapağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 34 CAD 906 plakalı Renault marka otomobil ile A.S. yönetimindeki 41 LG 165 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile A.S. yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak en yakın hastaneye götürdü. Kaza sebebiyle iki araç kullanılmaz hale gelirken, bir aracın tekerleği otomobilden fırladı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mimar Sinan'ın eseri, yangın ve depremler gördü, 450 yıldır dimdik ayakta
YEREL HABERLER Mimar Sinan'ın eseri, yangın ve depremler gördü, 450 ...
Gençler önce sipariş veriyor, sevgililerinden ayrılınca ressamı engelliyor İki arkadaş 7 metrekarelik dükkandan dünyaya açılıyor
YEREL HABERLER Gençler önce sipariş veriyor, sevgililerinden ...
KOÜ'de hasat ve dikim şenliği
YEREL HABERLER KOÜ'de hasat ve dikim şenliği
Dünyanın her yerinden gelip eğitim alıyorlar Kocaeli itfaiyesinde eğitimler sürüyor
YEREL HABERLER Dünyanın her yerinden gelip eğitim alıyorlar Kocaeli ...
Kediyi ezmemek için manevra yapınca takla attı Kaza anı kameraya yansıdı Manavın duvarına çarparak takla atan araçtaki 5 kişi hafif şekilde yaralandı
YEREL HABERLER Kediyi ezmemek için manevra yapınca takla attı Kaza ...
Ford, Gölcük’teki üretimine ara veriyor
YEREL HABERLER Ford, Gölcük’teki üretimine ara veriyor
Kardeşini öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kardeşini öldüren şahıs tutuklandı
Fren yerine gaza bastığı otomobiliyle merdivenlerden yuvarlandı
YEREL HABERLER Fren yerine gaza bastığı otomobiliyle merdivenlerden ...
KBSL: İzmit Belediyespor: 67 - Bursa BŞB: 77
YEREL HABERLER KBSL: İzmit Belediyespor: 67 - Bursa BŞB: 77
Feribot seferleri durdu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Feribot seferleri durdu, kilometrelerce araç kuyruğu ...
Anaokulu öğretmeni koronavirüse yenildi
YEREL HABERLER Anaokulu öğretmeni koronavirüse yenildi
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araçlara çarpmamak için canını hiçe saydı Frenin boşaldığını fark eden sürücü kamyonunu ağaçlık alana devirdi
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araçlara çarpmamak ...
Şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı
Anahtarını ararken alev alan otomobili yandı
YEREL HABERLER Anahtarını ararken alev alan otomobili yandı
Tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü (2)
Ağabeyi adliyeye sevk edildi, kardeşi ise son yolculuğuna uğurlandı Tartıştığı kardeşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi Kardeşini öldüren zanlı: "Eve alkollü geldi, tartıştık"
YEREL HABERLER Ağabeyi adliyeye sevk edildi, kardeşi ise son ...
Retrobüs'le nostalji rüzgarı
YEREL HABERLER Retrobüs'le nostalji rüzgarı
Fethiye Caddesi'ndeki çalışmalar başlatıldı
YEREL HABERLER Fethiye Caddesi'ndeki çalışmalar başlatıldı
Savaştan kaçtı, Türkiye'ye sığındı Yerleşip yuva kurduğu memleketin bir parçası olabilmek için Türkçe kurslarına gidiyor Suriyeli bilgisayar mühendisi Altun: “Türkiye içinde daha hayallerim var” “Burası ikinci memleketimiz oldu artık”
YEREL HABERLER Savaştan kaçtı, Türkiye'ye sığındı Yerleşip yuva ...
Tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü
Ayağına demir çubuk saplanan yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ayağına demir çubuk saplanan yavru kediyi itfaiye ...
DEAŞ´a finansman sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER DEAŞ´a finansman sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi
Derince'de park çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Derince'de park çalışmaları sürüyor
Alikahya Atatürk Mahallesi’nde asfalt hazırlığı başladı
YEREL HABERLER Alikahya Atatürk Mahallesi’nde asfalt hazırlığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.