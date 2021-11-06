DEAŞ terör örgütüne finansman sağlayan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı

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Kocaeli'de DEAŞ terör örgütüne finansman sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edilmişti. 3 DEAŞ şüphelisi gözaltına alınırken 3 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 7 şüphelinin DEAŞ terör örgütüne finansman sağladıkları yönünde bilgi aldı. İhbar üzerine tespit ettikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'i polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sı ise adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri sonrası 3 DEAŞ şüphelisi tutuklanırken, 3 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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