Kocaelispor milli araya moralli girmek istiyor

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında kendi evinde Bursaspor’u ağırlayacak olan Kocaelispor, 3 puanı alıp milli ara öncesine moralli girmek istiyor.

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Kocaelispor, kendi evinde Bursaspor’u ağırlayacak. Yarın saat 19.00’da başlayacak olan mücadelede Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Körfez ekibi 17 puanla 7’nci sırada yer alırken Bursaspor ise 14 puanla 8’inci sırada yer alıyor. Kocaelispor, ligdeki son 2 maçından galibiyetle ayrılamazken yeşilbeyazlıların ise son 3 maçında 9 puan topladığı form grafiği dikkat çekiyor. Lige verilecek milli ara öncesinde Kocaelispor’da hedef; milli araya moralli girmek.

İki ekibin en son 1 Mart 2009’da Bursa’da karşı karşıya geldiği maç 11’lik beraberlikle sonuçlanmıştı. O tarihten bu yana iki ekip ilk kez bir lig maçında karşılaşacaklar. Aralarında daha önce oynanan 50 maç; 13 beraberlik, 18 kez Kocaelispor galibiyeti ve 19 kez de Bursaspor galibiyeti ile neticelendi.

Sezon başından beri Kocaelispor’da Dino Ndlovu ve Benhur Keser haricinde hiçbir oyuncu ligde golle buluşamazken Bursa ekibinde ise sezon başından beri atılan 14 golde 10 farklı oyuncunun imzasının bulunması da dikkat çeken istatistiklerden biri olarak görünüyor.

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