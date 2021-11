Sosyal medyada şehit mezarına yapılan saldırıya babasından tepki

Alişan KOYUNCUNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, Şehit Komando Er Kaan Emre Arlı´nın mezar taşında PKK yazılı fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması, tepki topladı. Polisin mezarlıkta yaptığı incelemede olumsuz bir duruma rastlanmadı. Şehidin babası Şaban Arlı, emniyet tarafından kendisine yapılan bilgilendirmede saldırının fiilen değil, sanal olarak gerçekleştirildiğinin söylendiğini belirterek, "Yaptıranlara yüce adaletimizden acilen hesap sorulmasını, bir an önce suçluların bulunmalarını temenni ediyoruz" dedi.

Siirt´te 2015 yılında PKK´lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan Kaan Emre Arlı´nın mezar taşında PKK yazılı fotoğrafların sosyal medya hesabından paylaşılması tepki topladı. Olayın ardından polis ekipleri, Körfez ilçesindeki mezarlıkta inceleme yaptı. Ancak herhangi olumsuz bir duruma rastlamadı. Paylaşımdaki fotoğrafın photosop olduğu belirlendi. Polis, paylaşımı yapan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Aynı zamanda Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Temsilcisi olan şehit Emre Arlı´nın babası Şaban Arlı, oğlunun mezarı başında açıklama yaptı. Emniyet yetkilileri tarafından kendisine verilen bilgilendirmede olayın bir sanal faaliyet olduğunun söylendiğini belirten Şaban Arlı, "Bugün sabah uyandığımda telefonuma gelen bir mesajda oğlum Şehit Kaan Emre Arlı´nın mezarının üzerine hain terör örgütü PKK´nın isminin yazılmış olduğunu gördük. Bu konuyla ilgili, gerekli mercilerle temasa geçtim. Emniyetimizden yapılan bilgilendirmede bunun fiili bir olay olmadığını ancak sanal alemde yapılmış olabileceğiyle ilgili bize açıklama geldi. Her ne olursa olsun sanal da olsa bu faaliyeti nefretle kınıyoruz. Yaptıranlara yüce adaletimizden acilen hesap sorulmasını bekliyoruz ve bir an önce suçluların bulunmalarını temenni ediyoruz" dedi.

`HER DAİM DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ´

Yaşadıkları olayın kendilerini son derece üzdüklerini belirten Şaban Arlı şunları söyledi:

"Son zamanlarda şehit ve şehit ailelerine karşı tutum ve davranışların bu insanları cesaretlendirmiş olduğunu görüyoruz. Bir de şöyle bir kaygımız var; ülkenin siyasi gündeminden faydalanarak bizleri değişik yönlere çekmek gibi bir gayret olduğuna inanıyoruz. Bundan dolayı tepkimiz vardır ama onların duygu düşüncelerine alet olmayacağımızı devletimizin de her daim yanında olduğumuzu ve devletimizin de bizim yanımızda olduğunu bilmelerini istiyorum."

LÜTFÜ TÜRKKAN´A DA TEPKİ

Şaban Arlı, "Terör örgütü PKK tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren´in kardeşi Tahir Gümren´in Bingöl´de İYİ Partili vekillere verdiği tepki neticesinde İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan´ın şehit kardeşine karşı ettiği küfür, tüm şehit aileleri ve gazilerimize edilmiş gibi kabul ediyor ve esefle, şiddetle kınıyoruz. `Burası Kürdistan burada ne işiniz var?´ diyenlere sessiz kalanların, şehit kardeşi olduğunu söyleyerek, `Benim kardeşim paramparça oldu´ demesine rağmen ağza alınmayacak küfürler edilmesi şehidimizin ruhunu incitmiş, gazilerimizin yaralarına tuz basmıştır. Bu olay HDP ile yapılan ittifakın gün yüzüne çıkışıdır" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI

