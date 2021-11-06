Kocaeli ve İzmir´deki terör operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyede



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ ve İzmir'de PKK/YPG/YPJ'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi oldukları tespit edilen aralarında sözde örgüt komutanının da olduğu 1'i kadın 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı, PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyelerinin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli ve İzmir´de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda örgüt üyesi oldukları belirlenen A.M. ile M.N.Ş. Kocaeli´de, M.R. ise İzmir´de yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli´de yakalanan M.N.Ş´nin Suriye´de Afrin bölgesinde terör örgütü içerisinde eğitimli örgüt mensubu olduğu, Afrin´e bağlı bir çok köyde Özgür Suriye Ordusu ile birçok çatışmaya girdiği ve yaklaşık 10 kişilik bir grubun sözde komutanı olduğu belirlendi. A.M.´nin ise Suriye´de Zeytin Dalı harekâtı sırasında girdiği çatışmada yaralandığı, terör örgütü tarafından tedavisi yapıldıktan sonra illegal yollardan Türkiye´ye geldiği öğrenildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi´ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-11-06 16:35:19



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