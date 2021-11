Şehit mezarına çirkin saldırıya gözaltı (2)- Yeniden

Yazı İşleri Müdürlerine

------------Alişan KOYUNCUNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, bir kişinin Şehit Komando Er Kaan Emre Arlı´nın mezar taşına çamurla PKK yazıp, çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşması tepki topladı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 1 kişiyi gözaltına aldı. Şehit oğlunun mezarının başında açıklama yapan Şaban Arlı, "Bundan dolayı tepkimiz vardır ama onların duygu düşüncelerine alet olmayacağız Devletimizin de her daim yanında olduğumuzu ve devletimizin de bizim yanımızda olduğunu bilmelerini istiyorum" dedi.

Siirt´te 2015 yılında PKK´lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan Kaan Emre Arlı´nın Körfez Şehitliği´ndeki mezarının taşına çamurla PKK yazan kişi, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşım sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Bunun üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Körfez Şehitliği´ne gelen polis, burada mezar taşında ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından olayı gerçekleştiren kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ACILI BABADAN TEPKİ

Aynı zamanda Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Temsilcisi olan şehit Emre Arlı´nın babası Şaban Arlı, oğlunun mezarı başında açıklama yaptı. Yaşadıkları olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirten Şaban Arlı, "Bugün sabah uyandığımda telefonuma gelen bir mesajda oğlum Şehit Kaan Emre Arlı´nın mezarının üzerine hain terör örgütü PKK´nın isminin yazılmış olduğunu gördük. Bu konuyla ilgili, gerekli mercilerle temasa geçtim" dedi.

`HER DAİM DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ´

Yaşadıkları olayın kendilerini son derece üzdüklerini belirten Şaban Arlı şunları söyledi:

"Son zamanlarda şehit ve şehit ailelerine karşı tutum ve davranışların bu insanları cesaretlendirmiş olduğunu görüyoruz. Bir de şöyle bir kaygımız var; ülkenin siyasi gündeminden faydalanarak bizleri değişik yönlere çekmek gibi bir gayret olduğuna inanıyoruz. Bundan dolayı tepkimiz vardır ama onların duygu düşüncelerine alet olmayacağımızı devletimizin de her daim yanında olduğumuzu ve devletimizin de bizim yanımızda olduğunu bilmelerini istiyorum."

VALİLİK: 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı´nda bulunan şehitlikteki şehit mezarlarına PKK ibaresini yazıp fotoğraflarını çekerek, bu fotoğraflarla birlikte sinkaflı paylaşımlarını sosyal medya üzerinden yapan şahsa yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs Adli makamlardan alınan arama kararı ile birlikte bugün 12.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmış olup, gerekli tahkikata başlanılmıştır. Aziz vatanımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna gözünü dahi kırpmadan canını vererek bedel ödemiş olan şehitlerimize ve şehitlerimizin emanetlerine yönelik hakaret içeren söz ve beyanlarda bulunan herkesin karşısında olacağımızı bir kez daha belirtir; bugüne kadar vatan uğruna, mukaddes değerler uğruna canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah´tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemiller niyaz ederiz."

KOCAELİ EMNİYETİ: İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ ALÇAK YAKALANDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada ise, "Sosyal Medya Platformlarında yapılan paylaşımlarda, Körfez ilçemizde bulunan Şehitlikteki şehit mezarlarımıza yönelik çirkin saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan nasibini almamış alçak, Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yakalanmış ve adli tahkikata başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI

