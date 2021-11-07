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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulgaristan'dan gelen ekip Kocaeli'yi gezdi

İHA

Bulgaristan'dan gelen ekip Kocaeli'yi gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bulgaristan’dan gelen misafirleri ağırladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Gez Gör Kocaeli Projesi" farklı ülkelerden misafirlerini kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle tanıştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Erasmus projesiyle Kocaeli'ye konuk olan 3 farklı ülkeden eğitimcileri ağırlayan büyükşehir, bu kez de Bulgaristan’dan gelen misafirlerine ev sahipliği yaptı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak yapılan gezide, Bulgaristan’dan gelen misafirler, ilk olarak Avrupa’nın en büyük doğal yaşam alanı olan Ormanya’yı gezdi. Daha sonra soluğu İzmit Tarih Koridorunda alan ekip, Sırrı Paşa Konağı ve eşsiz manzarasının tadını çıkardı. Birçok dizi ve filme ev sahipliği yapan SEKA Film Platosunu da ziyaret eden misafirler, keyifli bir gün geçirdi.

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