Bu geyiklerin görevi çok "özel" Dünyada ilk kez kullanılan yöntem, özel çocukların gelişiminde inanılmaz katkılar sağladı Geyikler ile özel çocukların kurduğu iletişime eğitimciler bile şaştı kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu geyiklerin görevi çok "özel" Dünyada ilk kez kullanılan yöntem, özel çocukların gelişiminde inanılmaz katkılar sağladı Geyikler ile özel çocukların kurduğu iletişime eğitimciler bile şaştı kaldı

İHA

Bu geyiklerin görevi çok "özel" Dünyada ilk kez kullanılan yöntem, özel çocukların gelişiminde inanılmaz katkılar sağladı Geyikler ile özel çocukların kurduğu iletişime eğitimciler bile şaştı kaldı

– Kocaeli’de özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde özenle bakılan iki geyik, özel çocukların eğitiminde çok önemli görev üstleniyor. Geyikleri elleriyle besleyen özel çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyor. Dünyada ilk kez kullanılan yöntemin neticeleri, eğitimcileri bile şaşkına çeviriyor.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakılan hayvanlar, özel çocukların gelişimi ile eğitiminde çok önemli yer ediniyor. Merkezin geyikleri ise en özel konuklar arasında yer alıyor. Çocuklar ile uzun süre göz teması kuran, ellerinden yemek yiyen geyikler, özel bireylerin gelişimine inanılmaz katkılar sağlıyor. Çocukların geyiklerle kurdukları temasın ardından gelişimlerinde önemli ilerlemeler gören eğitimciler de, her dersin ardından çocuklar ile geyikleri bir araya getirmeye çalışıyor.
Geyikleri çocukların göz temasını artırmak maksadıyla getirdiklerini ifade eden merkez yöneticisi Mehmet Ali Kaşka, “Aslında kurumumuzda birçok hayvan var ama geyiklerin farkını şöyle ifade edeyim; geyik bir insanla göz teması kurduğu andan itibaren uzun süre o kişiye doğru bir bakış sergiliyor. Çocuk da geyiğe baktığı zaman dikkat süresini arttırmış oluyoruz. Özel eğitimde dikkat süresi ve göz teması çok önemlidir. Birçok çocuğumuz da göz teması sınırlılığı yaşadığı için hayvanlar bu anlamda çocukların ilgisini çekiyor ve beraber yürüyebildikleri bir alan içerisinde çocuk ister istemez hayvanla bir temas sağlıyor” dedi.

Hedef Avrupa Birliği projesi
Geyiklerin biraz daha farklı özelliğe sahip olduklarının altını çizen Kaşka, “Bir flamingo size belki çok kısa bir süre bakar ama geyik çok daha uzun bir süre bakış sergilediği için de biz hayvanları bireysel eğitimimizin bir materyali gibi kullanmaya başladık. Bu anlamda da dünyada bir ilkiz. Bir çocuğun hayvanat bahçesinde gezmesi farklı, bireysel eğitim sırasında bunun bir materyal olarak kullanılması çok daha farklı bir durum. 7 yıldır da bunu uyguluyoruz ve son derece de başarılar elde ettik. İnşallah önümüzdeki zamanlarda bir üniversiteyle birlikte bunu bir Avrupa projesi kapsamında da çalışmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

"Dünyada eğitim sistemini değiştirebilecek neticeler ortaya çıkıyor"
Özel eğitimde farklı hayvanların kullanılmasının neticelerini en iyi kendilerinin yaşadıklarını söyleyen Kaşka, “Bazı şeyler için bilimsel kanıt gerekir. Bunlar da 5 kıtada değerlendirilip ondan sonra bilimsel kanıt olarak karşımıza çıkar. Fakat biz bir şeyi görmezlikten gelemeyiz; bunun faydasını gördüğümüzde bunun bilimsel olarak kanıtlanması için geçecek süre çocukların hayatında büyük bir kayıp oluşturacaktır. Önce izleyeceksiniz, bakacaksınız ve ilerlemeleri göreceksiniz. İlerlemeleri gördükten sonra zaten bu artık bilimsel bir çalışma haline gelecektir. Biz aslında bunu başarmış olduk. Bilimsel çalışma öncesinde hayvanların özel eğitimde ne kadar faydalı olduğunu gördük. Örnek olarak yunus terapisine giderseniz yunus terapisi alırsınız ama burada hayvan terapisi tamamen bireysel eğitim sürecinin içerisinde. Yani, o alan içerisinde olduğu için başarı sağlıyoruz. Çocuk teneffüse çıktığı zaman bir anda bu hayvanlarla yine karşılaşıyor. Derse girerken bu hayvanların yanından geçerek derse giriyor. Mutlu bir şekilde derse giren ve çıkan bir çocuktan başarı elde etmemeniz pek mümkün değil” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmit Belediyesi İstanbul Maratonu'nda
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi İstanbul Maratonu'nda
Bulgaristan'dan gelen ekip Kocaeli'yi gezdi
YEREL HABERLER Bulgaristan'dan gelen ekip Kocaeli'yi gezdi
Kocaeli´de denizi kirleten 478 gemiye 51 milyon TL ceza
YEREL HABERLER Kocaeli´de denizi kirleten 478 gemiye 51 milyon TL ...
Yol kenarında baygın halde bulunan trans birey, hastanede öldü
YEREL HABERLER Yol kenarında baygın halde bulunan trans birey, ...
Evden kaçan kediyi ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Evden kaçan kediyi ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardı
Şehit mezarına çirkin saldırıya gözaltı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Şehit mezarına çirkin saldırıya gözaltı (2)- Yeniden
İzmit Körfezi'nde balıkçıların 'orkinos' sevinci
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nde balıkçıların 'orkinos' sevinci
Şehit mezarına çirkin saldırıyı yapan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Şehit mezarına çirkin saldırıyı yapan şahıs yakalandı
Kocaeli ve İzmir´deki terör operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyede
YEREL HABERLER Kocaeli ve İzmir´deki terör operasyonunda gözaltına ...
Kocaeli'de 3 terör örgütü üyesi tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 3 terör örgütü üyesi tutuklandı
Yapımı devam eden çocuk parkı yeşilleniyor
YEREL HABERLER Yapımı devam eden çocuk parkı yeşilleniyor
Kocaeli merkezli 2 ilde terör operasyonu: 3 gözaltı Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanmıştı 2 kişi ile birlikte yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli merkezli 2 ilde terör operasyonu: 3 ...
İtfaiye ekipleri, metruk binadaki Türk bayrağını yerde bırakmadı
YEREL HABERLER İtfaiye ekipleri, metruk binadaki Türk bayrağını ...
Sosyal medyada şehit mezarına yapılan saldırıya babasından tepki
YEREL HABERLER Sosyal medyada şehit mezarına yapılan saldırıya ...
Osmangazi Köprüsü siste kayboldu, eşsiz manzara havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Osmangazi Köprüsü siste kayboldu, eşsiz manzara ...
Kocaelispor milli araya moralli girmek istiyor
YEREL HABERLER Kocaelispor milli araya moralli girmek istiyor
Kocaeli’de şehit mezarına çirkin saldırı Polis ekipleri mezarlıkta inceleme yaptı Şehit babası Şaban Arlı: "O yazıyı görünce şu yaşımda ağlamak zorunda kaldım"
YEREL HABERLER Kocaeli’de şehit mezarına çirkin saldırı Polis ...
Osmangazi Köprüsü sisle birleşti, eşsiz manzara ortaya çıktı
YEREL HABERLER Osmangazi Köprüsü sisle birleşti, eşsiz manzara ...
Kocaeli'de bir minibüste 16 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir minibüste 16 kaçak göçmen yakalandı
DEAŞ terör örgütüne finansman sağlayan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı
YEREL HABERLER DEAŞ terör örgütüne finansman sağlayan 7 şüpheliden ...
Kazada otomobilin tekerleği fırladı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kazada otomobilin tekerleği fırladı: 1 yaralı
Mimar Sinan'ın eseri, yangın ve depremler gördü, 450 yıldır dimdik ayakta
YEREL HABERLER Mimar Sinan'ın eseri, yangın ve depremler gördü, 450 ...
Gençler önce sipariş veriyor, sevgililerinden ayrılınca ressamı engelliyor İki arkadaş 7 metrekarelik dükkandan dünyaya açılıyor
YEREL HABERLER Gençler önce sipariş veriyor, sevgililerinden ...
KOÜ'de hasat ve dikim şenliği
YEREL HABERLER KOÜ'de hasat ve dikim şenliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.