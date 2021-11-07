Kocaeli'de avukata silahlı saldırıya 6 gözaltı



Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde geçen eylül ayında avukat Niyazi Hepgüler'in silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili olarak 6 şüpheli yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, 7 Eylül'de Karamürsel Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ihaleye katılmak üzere kendi aracıyla evinden çıkan avukat Niyazi Hepgüler, üzerinde 2 kişi bulunan bir motosikletin kendisine çarpması sonucu durmak zorunda kaldı. Motosikletteki kişiler aracından inen avukat Hepgüler'e tabanca ile 3 el teş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralı olarak Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan avukat Niyazi Hepgüler, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olaydan sonra silahlı saldırganları bulmak için çalışma başlatan Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda saldırganların kimliklerini tespit etti. Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda H.K.(25), A.K.(40), M.A.L.(19), E.A.(29), S.A.(23) ve E.E.K.(19) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Karamürsel Adliyesi'ne sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-11-07 12:03:08



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