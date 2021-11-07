Tarlada ceset bulundu; bıçaklanarak öldürülmüş

Selda Hatun TAN/ KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de bir tarlada Ali Kemal Bayır'ın (44) cesedi bulundu. Jandarma, bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşılan Bayır'ın katil veya katillerini bulmak için çalışma başlattı.
Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi'nde sabah 08.00 sıralarında bir kişinin tarlada hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yüzünde ve göğüs bölgesinde bıçak yaraları olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın incelemelerinde, öldürülen kişinin Ali Kemal Bayır olduğu belirlendi. Bayır'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, Ali Kemal Bayır'ı öldüren şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN
2021-11-07 12:20:16
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