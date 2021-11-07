Osmangazi Köprüsü çıkışında durdurulan minibüste 106 kilo skunk ele geçirildi

Dinçer AKBİR/DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü çıkışında durdurulan bir minibüste 106 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Narkotik Şube ekiplerinin aldığı istihbarat sonrası Osmangazi Köprüsü çıkışı Dilovası ilçesinde durdurulan bir minibüste, narkotik köpeği 'Nitro' ile arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği bölgelerde arama yapan polis ekipleri, 27 paket olarak kolilenmiş halde toplam 106 kilo 700 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Minibüse ve uyuşturucu maddeye el konulurken, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Dinçer AKBİR
2021-11-07 13:04:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.