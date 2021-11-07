Osmangazi Köprüsü çıkışında durdurulan minibüste 106 kilo skunk ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Dinçer AKBİR/DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü çıkışında durdurulan bir minibüste 106 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Narkotik Şube ekiplerinin aldığı istihbarat sonrası Osmangazi Köprüsü çıkışı Dilovası ilçesinde durdurulan bir minibüste, narkotik köpeği 'Nitro' ile arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği bölgelerde arama yapan polis ekipleri, 27 paket olarak kolilenmiş halde toplam 106 kilo 700 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Minibüse ve uyuşturucu maddeye el konulurken, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Dinçer AKBİR

2021-11-07 13:04:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.