Durdurulan araçtan koli koli uyuşturucu çıktı

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– Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde narkotik ekiplerinin durdurduğu araç içerisinde kolilerin içine gizlenmiş 106 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gelen istihbaratı değerlendiren Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü çıkışında bir araca operasyon düzenledi. Araçta narkotik köpeği ‘Nitro’ ile yapılan aramada, kolilerin içine gizlenmiş, 27 paket halinde 106 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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