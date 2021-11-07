Saldırıda bulunulan şehit mezarı başında Kuran okudular



Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde şehit Emre Kaan Arlı'nın mezarına PKK yazılıp sosyal medyada paylaşılması üzerine Alperen Ocakları üyeleri, şehidin mezarı başında toplanıp Kur'an-ı Kerim okudu. BBP İl Başkanı Remzi Kaya "Bu işi provokatif bir duruma da dönüştürmemek lazım. Çünkü kapalı kapılar ardında ellerini ovuşturarak Türkiye'de iç karışıklık hayali kuranlara da fırsat verilmemelidir" dedi.

Siirt'te 2015 yılında PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit düşen Kaan Emre Arlı'nın, Körfez Şehitliği'ndeki mezar taşına 'PKK' yazıp sosyal medyadan paylaşan şüpheli, dün polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından bugün şehidin mezarı başında toplanan Alperen Ocakları Kocaeli İl Teşkilatı üyeleri, Kur'an-ı Kerim okudu. Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanı Yusuf Arınç, BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya da şehidin mezarı başında dua etti.

'O HADSİZ CEZASIZ KALMAYACAKTIR'

Duaların ardından açıklama yapan BBP İl Başkanı Remzi Kaya, "Maalesef şehidimizin kabrine alçak, haince bir eylem olmuş. Bu içimizi çok derin yaralamakla birlikte bugün milliyetçi, muhafazakar ve ülkücü kesimin de dikkatini çekmiştir. Sayın Valimizin önderliğinde emniyet müdürlüğümüz gerekeni yapmış, şahsı yakalamıştır. Bizim her şehidimiz, bizim için çok değerlidir. Her şehidimizin geride bıraktıkları bizim için namustur. O hadsiz cezasız kalmayacaktır. Bu işi provokatif bir duruma da dönüştürmemek lazım. Çünkü kapalı kapılar ardında ellerini ovuşturarak Türkiye'de iç karışıklık hayali kuranlara da fırsat verilmemelidir" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI

2021-11-07 15:34:47



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